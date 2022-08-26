Встретилась с медведем: вице-мэр Анна Терешкова слетала на Новую Землю в отпуск

Путешествие было подарком от родных людей на день рождения – оно ей очень понравилось, а больше всего её поразила дикая природа. Она впервые увидела северное сияние и полярный день.
«Все ходили с оружием, потому что вокруг опасно. Например, мы видели медведя, который задрал оленя и ел его», - сказала Терешкова.
Тур был не самым легким – приходилось плавать и даже жить на корабле, а один раз даже попали в сильный шторм.
По данным туроператоров, стоимость круиза на Новую Землю от 600 тысяч рублей на человека, но есть и более дорогие варианты. При этом туда можно полететь самому, так выходит около 150 тысяч рублей на человека.
Напомним, что в семье Терешковой имеются дорогие автомобили и даже собственный корабль. Однако это не значит, что все куплено на зарплату политики – у неё муж один из самых богатых бизнесменов Новосибирской области.