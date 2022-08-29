Трое пьяных мужчин угрожали ножом полицейским в Новосибирске

Инцидент произошел утром 28 августа 2022 года на улице Кропоткина в Заельцовском районе. Двое сотрудников роты ППСП ГУ МВД города приехали на вызов и встретили на месте троих пьяных мужчин возрасте от 32 до 36 лет. На просьбу полицейских показать документы, сибиряки отреагировали агрессивно.