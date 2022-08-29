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Трое пьяных мужчин угрожали ножом полицейским в Новосибирске

Сегодня, 16:20
Фото: 1MI
Двое полицейских нарвались на группу пьяных мужчин во время патрулирования в Новосибирске. Встреча чуть не переросла в поножовщину, сообщает СУ СКР региона.

Инцидент произошел утром 28 августа 2022 года на улице Кропоткина в Заельцовском районе. Двое сотрудников роты ППСП ГУ МВД города приехали на вызов и встретили на месте троих пьяных мужчин возрасте от 32 до 36 лет. На просьбу полицейских показать документы, сибиряки отреагировали агрессивно.

«Они начали оскорблять правоохранителей, грозить им расправой и убийством. Когда один из них вытащил нож, они вызвали подкрепление. С другими сотрудниками правоохранительных органов им удалось задержать преступников», - рассказала пресс-секретарь СУ СКР Новосибирской области Кристина Оберемченко.

В отношении новосибирцев возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейских. В скором времени райсуд решит вопрос о заключении их под стражу.

#Криминал#Новосибирская область#Алина Шефер#2022#Полиция#Новосибирск
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