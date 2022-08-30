Максим Дайбов родился в 1981 году в Красноярске. Школу он окончил в Бердске в 1999 году, а затем уехал на родину. Там его призвали в армию, а после службы Максим начал работать в полиции.
В 2011 году военный участвовал в боевых действиях на территории Чеченской республики. Максим Дайбов погиб на Украине 17 августа. Ему был 41 год. Прощание с ним состоится 30 августа в Кафедральном соборе Преображения Господня.
Напомним, ранее пациент погиб при пожаре в больнице в Октябрьском районе Новосибирска. По предварительным данным, пациент мог специально устроить пожар, чтобы совершить суицид.