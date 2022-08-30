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41-летний военный из Бердска погиб в ходе спецоперации на Украине

Сегодня, 08:57
Фото: 1MI
Во время проведения специальной военной операции на Украине погиб военный из Бердска Новосибирской области. Информацию предоставили на сайте мэрии города.
На фото Максим Дайбов
Фото: Бердск Онлайн

Максим Дайбов родился в 1981 году в Красноярске. Школу он окончил в Бердске в 1999 году, а затем уехал на родину. Там его призвали в армию, а после службы Максим начал работать в полиции. 

В 2011 году военный участвовал в боевых действиях на территории Чеченской республики. Максим Дайбов погиб на Украине 17 августа. Ему был 41 год. Прощание с ним состоится 30 августа в Кафедральном соборе Преображения Господня.  

Напомним, ранее пациент погиб при пожаре в больнице в Октябрьском районе Новосибирска. По предварительным данным, пациент мог специально устроить пожар, чтобы совершить суицид. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Происшествия#Спецоперация#Новосибирская область#2022#Смерть#Новосибирск#Россия#Украина
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