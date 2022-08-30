Стелу «Город трудовой доблести» начали возводить на Калинина в Новосибирске

Возведение планируют завершить к 3 ноября 2022 года. В настоящее время также начались работы по благоустройству – там будет плитка, как на Монументе Славы. При этом из центра кольца на площади Калинина для закладки фундамента вывезли 2,4 тысячи кубометров земли. Фундамент занял 43 квадрата, а 524 кб.м. пространства заполнили утеплителем из пенополистирола.
Стела будет весить около 40 тонн. Высота ее от уровня проезжей части будет 35 метров. 26 из них займет шпиль, 4,5 метра основание, а еще около 4 метров составит высота кургана.
Подрядчик также должен будет реконструировать трамвайное кольцо, благоустроить курганную часть, оборудовать смотровую площадку, заменить опоры освещения и контактной сети.