Стелу «Город трудовой доблести» начали возводить на Калинина в Новосибирске

Возведение планируют завершить к 3 ноября 2022 года. В настоящее время также начались работы по благоустройству – там будет плитка, как на Монументе Славы. При этом из центра кольца на площади Калинина для закладки фундамента вывезли 2,4 тысячи кубометров земли. Фундамент занял 43 квадрата, а 524 кб.м. пространства заполнили утеплителем из пенополистирола.