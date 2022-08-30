atas.info
ГлавноеВсе новости

Стелу «Город трудовой доблести» начали возводить на Калинина в Новосибирске

Сегодня, 14:13
Фото: мэрия Новосибирска
В Новосибирске на пл. Калинина начали монтировать основание для стелы «Город трудовой доблести» – на внешней стороне будут экраны транслировать исторические кадры. Информацию предоставили в городской администрации.
Сюжет
2022

Возведение планируют завершить к 3 ноября 2022 года. В настоящее время также начались работы по благоустройству – там будет плитка, как на Монументе Славы. При этом из центра кольца на площади Калинина для закладки фундамента вывезли 2,4 тысячи кубометров земли. Фундамент занял 43 квадрата, а 524 кб.м. пространства заполнили утеплителем из пенополистирола. 

Стела будет весить около 40 тонн. Высота ее от уровня проезжей части будет 35 метров. 26 из них займет шпиль, 4,5 метра основание, а еще около 4 метров составит высота кургана.

Подрядчик также должен будет реконструировать трамвайное кольцо, благоустроить курганную часть, оборудовать смотровую площадку, заменить опоры освещения и контактной сети. 

#Александр Кондратьев#Общество#Город#2022#Строительство#Новосибирск
Подпишитесь
Ребенка заперли в холодильнике в Новосибирске – стало известно название магазина
Сегодня, 10:22
Насколько хуже сдали ЕГЭ 2022 в сельских районах, чем в элитных школах Новосибирска
Сегодня, 10:13
150-килограмовой таксистке из Новосибирска отрезали желудок
Мария Евтушевская со школы боролась с лишним весом – у нее было много комплексов, но одна встреча изменила всю ее жизнь.
Сегодня, 09:17
ЧВК «Вагнер» запустила рекламу на маршрутках в Новосибирске
В субботу, 28 августа в Новосибирске горожане заметили маршрутное такси, на котором было рекламное объявление с набором в ЧВК «Вагнер».
Вчера, 10:08
Стало известно, когда включат отопление в Новосибирске в 2022 году
Новосибирцы с нетерпением ждут начала отопительного сезона. В городской мэрии рассказали, когда он начнется.
Сегодня, 09:28
Кошмар на улице Ватутина - крайнюю дату завершения ремонта назвали мэру Новосибирска
Сегодня, 12:00