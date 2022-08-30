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Уголовное дело завели на заперевшего в холодильнике ребенка продавца в Новосибирске

Сегодня, 20:45
Фото: 1MI
В Новосибирске следователи завели уголовное дело на продавца, который запер в холодильнике ребенка за его просьбу убрать просроченные продукты с полок магазина. Информацию предоставили в СУ СКР по региону.

Напомним, что в магазине «Мария-Ра» по улице Селезнева 46/1 мальчик с друзьями пришел туда убрать просроченные продукты с прилавок – это была их инициатива. Спустя время к детям подошла сотрудница магазина и остро отреагировала на ситуацию – она начала выгонять детей из здания и грозить им тюрьмой. А затем пришел мужчина и закрыл ребенка в темном и холодном помещении, но, когда тот вызвал полицию, он отпустил его. 

В региональном Следственном комитете рассказали, что по поручению председателя СК Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы заведомо несовершеннолетнего.  

#Александр Кондратьев#Происшествия#Уголовное дело#Полиция#Дети
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