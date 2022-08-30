Уголовное дело завели на заперевшего в холодильнике ребенка продавца в Новосибирске

Напомним, что в магазине «Мария-Ра» по улице Селезнева 46/1 мальчик с друзьями пришел туда убрать просроченные продукты с прилавок – это была их инициатива. Спустя время к детям подошла сотрудница магазина и остро отреагировала на ситуацию – она начала выгонять детей из здания и грозить им тюрьмой. А затем пришел мужчина и закрыл ребенка в темном и холодном помещении, но, когда тот вызвал полицию, он отпустил его.