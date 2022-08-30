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Ребенка заперли в холодильнике в Новосибирске – стало известно название магазина

Сегодня, 10:22
Фото: Вести Новосибирск
Ребенок в холодильнике – подробности жуткой истории шокировали новосибирцев. Мальчик рассказал свою версию произошедшего в магазине Дзержинского района.
Сюжет
Дети
Мальчик стоит рядом с сотрудником магазина, который затолкал его в холодильник
Фото: Вести Новосибирск

Хронология события, как мальчика из Новосибирска заперли в морозилке

Громкий скандал произошел на днях в магазине «Мария-Ра» по улице Селезнева 46/1. Со слова Никиты (имя изменено), он с друзьями пришел туда убрать просроченные продукты с прилавок – это была их инициатива. 

Ребята взяли тележку и начали штудировать ассортимент магазина, дабы покупатели не наткнулись на испорченные продукты. Набрав целую корзину просрочки, к детям подошла сотрудница магазина и остро отреагировала на ситуацию: со слов Никиты, она начала выгонять детей из здания и грозить им тюрьмой. 

 

Правда ли, что мальчика заперли в морозилке магазина в Новосибирске

После случившегося, девятилетний Никита не растерялся и нашел в Интернете закон, где говорилось, что покупатели вправе требовать убрать просрочку с полок. Далее сотрудница позвонила кому-то по телефону, и к мальчику подошел мужчина: он схватил ребенка и закрыл его в темном и холодном помещении. 

Оттуда напуганный Никита позвонил в полицию. Услышав это, мужчина вытащил ребенка из холодильника и выгнал через черный вход, где его ждали друзья. Сами же работники заявляют, что лишь грозились отправить мальчика в морозилку, но никто его туда не пихал, так как температура там -22°C. Однако, по официальной версии следствия, Никиту все же запирали в морозильной камере. 

 

Приехала ли полиция на вызов 

Полицейские приехали, но на вызов директора магазина, а не Никиты. Руководитель обвинил подростков в несостоявшейся краже – якобы дети пытались вынести неоплаченные товары. К моменту приезда полиции, ребята уже разбежались по домам. 

О произошедшем Никита рассказал своим близким. Отец мальчика написал заявление в полицию. Сам школьник оказался принципиальным и «Вестям Новосибирск» рассказал, что может доказать наличие просрочки в торговой точке. 

 

Версия магазина «Мария-Ра», где заперли мальчика 

В торговой сети заявили, что в ситуации еще разбираются. Для директора данный инцидент стал «Сюрпризом». Все комментарии дадут позже. 

 

Напомним, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту удержания несовершеннолетнего ребенка в холодильнике одного из магазинов в Новосибирске. Ход расследования взяли на контроль в центральном аппарате ведомства. 

Школьника заперли в холодильнике магазина в Новосибирске – он жаловался на просрочку
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Мальчика заперли в морозилке магазина в Новосибирске - СК РФ возбудил уголовное дело
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