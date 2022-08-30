Оттуда напуганный Никита позвонил в полицию. Услышав это, мужчина вытащил ребенка из холодильника и выгнал через черный вход, где его ждали друзья. Сами же работники заявляют, что лишь грозились отправить мальчика в морозилку, но никто его туда не пихал, так как температура там -22°C. Однако, по официальной версии следствия, Никиту все же запирали в морозильной камере.