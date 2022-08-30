Детский омбудсмен Болтенко прокомментировала инцидент с запертым ребенком в морозилке

Инцидент произошел в супермаркете сети на Селезнева 46/1. Мальчик 9 лет с друзьями собирал просроченные продукты с прилавков в тележку, а потом докладывал о них продавцам. Эта детская инспекция работников разозлила, и они пригрозили ребятам отправкой в морозильную камеру. После этих слов они перешли к делу, рассказывал пострадавший.