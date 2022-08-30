Детский омбудсмен Болтенко прокомментировала инцидент с запертым ребенком в морозилке

Инцидент произошел в супермаркете сети на Селезнева 46/1. Мальчик 9 лет с друзьями собирал просроченные продукты с прилавков в тележку, а потом докладывал о них продавцам. Эта детская инспекция работников разозлила, и они пригрозили ребятам отправкой в морозильную камеру. После этих слов они перешли к делу, рассказывал пострадавший.
«Как только эта информация к нам поступила, мы сделали необходимые запросы. Связались с органами профилактики Центрального округа, которые занимаются этим вопросом, позвонили в Следственный комитет. От них узнали, что ребенок из благополучной семьи, никогда не привлекался за правонарушения. По их информации, мальчик помещался в холодильник, но насколько по времени неизвестно, но это и неважно – факт был», - сказала Atas.info уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Болтенко.
История о запертом в морозилке при -22 °C ребенке дошла до главы СК России Бастрыкина. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
«Эту ситуацию с ребенком мы держим на контроле. Пока расследованием занимаются следователи и нам трудно что-либо добавить. Когда они разберутся, мы приступим к соответствующим действиям. С СК мы на связи и сегодня мне должны сообщить о ходе расследования», - заключила Надежда Николаевна.
Полную историю о запертом в холодильнике магазина мальчике из Новосибирска можно прочитать на Atas.info по ссылке.