Мальчик показал, как его запирали в морозилке супермаркета в Новосибирске

Ребенок рассказал, что собирал по магазину просрочку и разгневал этим продавцов. Сначала они пригрозили ему, что отправят в морозилку, а потом перешли к действиям.
Сами же работники версию ребенка опровергают. Что было на самом деле выясняет СУ СКР региона по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
Напомним, ранее об инциденте с мальчиком в морозильной камере высказалась уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко. Она заявила, что контролирует ход расследования.