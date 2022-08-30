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Мальчик показал, как его запирали в морозилке супермаркета в Новосибирске

Сегодня, 18:15
Фото: Вести-Новосибирск
Пострадавший 9-летний мальчик показал журналистам, как сотрудники новосибирского супермаркета закрывали его в холодильнике. Об этом сняли сюжет «Вести Новосибирск».

Ребенок рассказал, что собирал по магазину просрочку и разгневал этим продавцов. Сначала они пригрозили ему, что отправят в морозилку, а потом перешли к действиям. 

Сами же работники версию ребенка опровергают. Что было на самом деле выясняет СУ СКР региона по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. 

Напомним, ранее об инциденте с мальчиком в морозильной камере высказалась уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко. Она заявила, что контролирует ход расследования.

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#Алина Шефер#Новосибирская область#Дети#Общество#Новосибирск
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