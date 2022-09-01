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Диктант Победы 2022: регистрация на официальном сайте – инструкция с картинками

Сегодня, 06:09
Фото: 1MI
3 сентября 2022 в 13:00 по местному времени пройдет Диктант Победы. Как пройти регистрацию, где найти вопросы и ответы – читайте в материале Atas.info.

Поучаствовать во Всероссийской акции на тему событий Великой Отечественной войны может любой желающий. В конце мероприятия подводятся итоги и выбираются победители с каждого российского региона. 

Как зарегистрироваться на сайте Диктанта Победы-2022

Диктант Победы проводится в очном режиме и онлайн. Для дистанционного участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте акции диктантпобеды.рф. Возрастных и территориальных ограничений для участия – нет. 

Для регистрации необходимо зайти на сайт. Внимательно посмотрите на главную страницу. В правом верхнем углу есть раздел «Личный кабинет». 

Фото: диктантпобеды.рф

Далее сайт предлагает зарегистрироваться по номеру телефону, E-mail или войти в уже существующую запись. Вам должен прийти одноразовый код. Если вдруг вы не получили его с первого раза, нажмите «Прислать код еще раз». 

Фото: диктантпобеды.рф

После прохождения мини-регистрации сайт предлагает заполнить анкету в личном кабинете. Необходимо ввести Имя, фамилию, возраст, страницу в соцсетях, населенный пункт, номер, E-mail и страну. Регистрация завершена. 

Фото: диктантпобеды.рф

Список вопросов и ответов на Диктант Победы-2022

Сайт ежегодно предлагает пройти тесты с примерными вопросами. В 2022 году список уже обновился. Искать вопросы нужно в разделе «Тесты». 

Фото: диктантпобеды.рф

К примеру, в вопросах нужно вставить пропущенные слова в тексте, назвать автора поэмы, посвященной войне, на основании приведенного отрывка назвать город, событие или участника военных действий. Некоторые вопросы связаны с художественными фильмами и монументами, посвященными Великой Отечественной войне.

Диктант Победы 2022: дата, официальный сайт, вопросы и ответы
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Где пройдет Диктант Победы-2022 в Новосибирске очно

Чтобы посмотреть географию акции, необходимо немного пролистать главную страницу сайта. Там вы можете найти свой регион. Например, в Новосибирской области Диктант Победы пройдет в образовательных, культурных учреждениях – список довольно обширный.  

Фото: диктантпобеды.рф
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