Поучаствовать во Всероссийской акции на тему событий Великой Отечественной войны может любой желающий. В конце мероприятия подводятся итоги и выбираются победители с каждого российского региона.
Диктант Победы проводится в очном режиме и онлайн. Для дистанционного участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте акции диктантпобеды.рф. Возрастных и территориальных ограничений для участия – нет.
Для регистрации необходимо зайти на сайт. Внимательно посмотрите на главную страницу. В правом верхнем углу есть раздел «Личный кабинет».
Далее сайт предлагает зарегистрироваться по номеру телефону, E-mail или войти в уже существующую запись. Вам должен прийти одноразовый код. Если вдруг вы не получили его с первого раза, нажмите «Прислать код еще раз».
После прохождения мини-регистрации сайт предлагает заполнить анкету в личном кабинете. Необходимо ввести Имя, фамилию, возраст, страницу в соцсетях, населенный пункт, номер, E-mail и страну. Регистрация завершена.
Сайт ежегодно предлагает пройти тесты с примерными вопросами. В 2022 году список уже обновился. Искать вопросы нужно в разделе «Тесты».
К примеру, в вопросах нужно вставить пропущенные слова в тексте, назвать автора поэмы, посвященной войне, на основании приведенного отрывка назвать город, событие или участника военных действий. Некоторые вопросы связаны с художественными фильмами и монументами, посвященными Великой Отечественной войне.
Чтобы посмотреть географию акции, необходимо немного пролистать главную страницу сайта. Там вы можете найти свой регион. Например, в Новосибирской области Диктант Победы пройдет в образовательных, культурных учреждениях – список довольно обширный.