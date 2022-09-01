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Врач из Новосибирска предупредила о страшной побочке вакцины от COVID-19

Сегодня, 12:32
Фото: 1MI
Доктор медицинских наук Татьяна Овсянникова из Новосибирска рассказала, что после вакцинации от коронавируса часто люди пугаются побочных эффектов – высокой температуры, слабости и жжения в месте укола.

Доктор медицинских наук Татьяна Овсянникова из Новосибирска рассказала, что после вакцинации от коронавируса часто люди пугаются побочных эффектов – высокой температуры, слабости и жжения в месте укола, пишет Сиб.фм.

Специалист уточнили, что чаще всего люди испытывают синдром «ковидной руки», когда в месте укола действительно сильно болит и краснеет кожа, а также новосибирцы часто испытывают головную боль, усталость и диарею.

При этом симптомы проходят уже спустя 2-3 дня и являются хорошим знаком – значит вакцина работает. Их отсутствие не означает, что вакцина была бесполезна – так может устроен организм.

Стоит отметить, что с побочными эффектами чаще всего сталкиваются женщина, потому что у них страдает гормональный фон.

#Александр Кондратьев#Общество#Коронавирус#Новосибирск#Covid-19#Врач
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