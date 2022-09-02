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Мэр Новосибирска Локоть поддержал идею назвать улицы именами героев спецоперации

Сегодня, 11:46
Фото: atas.info
Глава Новосибирска Анатолий Локоть поддержал идею депутата ГД Аксеенко назвать 6 улиц именами погибших в спецоперации. Об этом она сказал на «Часе прессы» 2 сентября.
«Поддерживаю увековечивание памяти наших воинов, которые участвовали в военных действиях. Мы уже решили присвоить одному безымянному скверу наименование Герои Донбасса. Сейчас занимаемся его благоустройством», - 

Мэр напомнил, что в сентябре состоится открытие мемориальной доски в честь героя спецоперации на фасаде школы №24. А недавно появился мурал на Большевистской, посвященный другому погибшему военнослужащему.

«Эта тема очень важная и трепетная. Мы к ней внимательно относимся», - заключил градоначальник.
#Алина Шефер#Общество#Новосибирская область#Новосибирск
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