Мэр Новосибирска Локоть поддержал идею назвать улицы именами героев спецоперации

«Поддерживаю увековечивание памяти наших воинов, которые участвовали в военных действиях. Мы уже решили присвоить одному безымянному скверу наименование Герои Донбасса. Сейчас занимаемся его благоустройством», -
Мэр напомнил, что в сентябре состоится открытие мемориальной доски в честь героя спецоперации на фасаде школы №24. А недавно появился мурал на Большевистской, посвященный другому погибшему военнослужащему.
«Эта тема очень важная и трепетная. Мы к ней внимательно относимся», - заключил градоначальник.