«Решений никаких принято не было. Речь идет об обсуждении экономической ситуации, об инфляции. А какие будут решения, нужно подождать до конца года», - заявил градоначальник на «Часе прессы» 2 сентября 2022 года.
Напомним, недавно мэр заявлял, что из-за роста инфляции метрополитен Новосибирска может угодить в экономическую яму. Чтобы этого избежать, власти обсуждают повышение тарифа на проезд.
Также на «Часе прессы» глава Новосибирска рассказал о том, когда метро перейдет на пятивагонные составы.