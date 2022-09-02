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Мэрия Новосибирска примет решение о повышении тарифов в метро до конца 2022 года

Сегодня, 12:10
Фото: atas.info

Мэр Новосибирска Локоть прокомментировал повышение тарифов на проезд в метро

Власти Новосибирска пока не поднимут тарифы на проезд в метрополитене. Эта идея находится на стадии обсуждения, сообщил мэр Анатолий Локоть.
«Решений никаких принято не было. Речь идет об обсуждении экономической ситуации, об инфляции. А какие будут решения, нужно подождать до конца года», - заявил градоначальник на «Часе прессы» 2 сентября 2022 года.

Напомним, недавно мэр заявлял, что из-за роста инфляции метрополитен Новосибирска может угодить в экономическую яму. Чтобы этого избежать, власти обсуждают повышение тарифа на проезд.

Также на «Часе прессы» глава Новосибирска рассказал о том, когда метро перейдет на пятивагонные составы

#Алина Шефер#Общество#Новосибирская область#Метро#Новосибирск#Тарифы#Транспорт
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