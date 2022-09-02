Напомним, сейчас путь от деревни Усть-Чем до города Искитима составляет 35 км по дороге, между разрезами «Колыванский» и «Восточный», где добывают уголь компании группы «Сибантрацит». Жители деревень Усть-Чем и Харино поговаривают, что в случае слияния разрезов, они лишатся удобной дороги и в Искитим придется добираться в объезд все 60 км.