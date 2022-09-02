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Новосибирский Минстрой не планирует ликвидировать дорогу Искитим-Усть-Чем

Сегодня, 17:06
Фото: atas.info
Жители Усть-Чема обеспокоены, что удобную дорогу до Искитима могут закрыть. Якобы, её могут поглотить угольные разрезы «Сибантрацита» при расширении. Администрация Искитимского района не владеет такой информацией. Более конкретный ответ Atas.info удалось получить в Министерстве строительства Новосиб

Напомним, сейчас путь от деревни Усть-Чем до города Искитима составляет 35 км по дороге, между разрезами «Колыванский» и «Восточный», где добывают уголь компании группы «Сибантрацит». Жители деревень Усть-Чем и Харино поговаривают, что в случае слияния разрезов, они лишатся удобной дороги и в Искитим придется добираться в объезд все 60 км. 

Администрация Искитимского района объяснила, что не располагает «официальной» информацией по выведению из эксплуатации этой дороги. Такие решения принимают в правительстве региона.

На запрос Atas.info в министерстве строительства Новосибирской области дали обнадеживающий ответ: «Приказом министерства строительства Новосибирской области № 559 от 28.10.2020 утвержден генплан Усть-Чемского сельсовета, в котором определены планы развития территории в области инженерной, транспортной и социальной инфраструктур <…>. В данном документе отображена данная дорога, но мероприятий по её ликвидации не предусмотрено». 

Фрагмент ответа Минстроя НСО

Таким образом, ликвидация дороги возможна только после внесения соответствующих поправок в генеральный план территории. А обычно подобные решения обсуждаются с жителями публично. В новосибирской области для этого функционирует платформа «Электронная демократия».

Отметим, тем временем пресс-служба группы «Сибантрацит» «не комментирует» информацию о перспективах слияния двух карьеров «Колыванского» и «Восточного», невзирая на отправленный официальных запрос Atas.info. 

#Алина Шефер#Общество#Новосибирская область#2022#Новосибирск#Дороги
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