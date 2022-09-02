Напомним, сейчас путь от деревни Усть-Чем до города Искитима составляет 35 км по дороге, между разрезами «Колыванский» и «Восточный», где добывают уголь компании группы «Сибантрацит». Жители деревень Усть-Чем и Харино поговаривают, что в случае слияния разрезов, они лишатся удобной дороги и в Искитим придется добираться в объезд все 60 км.
Администрация Искитимского района объяснила, что не располагает «официальной» информацией по выведению из эксплуатации этой дороги. Такие решения принимают в правительстве региона.
На запрос Atas.info в министерстве строительства Новосибирской области дали обнадеживающий ответ: «Приказом министерства строительства Новосибирской области № 559 от 28.10.2020 утвержден генплан Усть-Чемского сельсовета, в котором определены планы развития территории в области инженерной, транспортной и социальной инфраструктур <…>. В данном документе отображена данная дорога, но мероприятий по её ликвидации не предусмотрено».
Таким образом, ликвидация дороги возможна только после внесения соответствующих поправок в генеральный план территории. А обычно подобные решения обсуждаются с жителями публично. В новосибирской области для этого функционирует платформа «Электронная демократия».
Отметим, тем временем пресс-служба группы «Сибантрацит» «не комментирует» информацию о перспективах слияния двух карьеров «Колыванского» и «Восточного», невзирая на отправленный официальных запрос Atas.info.