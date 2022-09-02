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Новосибирцы не смогли зарегистрироваться на Диктант Победы

Сегодня, 16:34
Фото: 1MI
Международный исторический «Диктант Победы» пройдет на тему Великой Отечественной войны 3 сентября, но сайт уже перестал работать из-за перегрузки.

В настоящее время сайт действительно не работает из-за перегрузки. На сайт заходит  много людей, чтобы зарегистрироваться, хотя до самого мероприятия еще целые сутки. 

Организаторы пока никаких публичных заявлений о переносе мероприятия не делали, поэтому неизвестно - исправляют ли проблему с сайтом.

Напомним, что «Диктант Победы» был запущен в 2019 году.  Участники отвечают на вопросы, посвященные событиям Великой Отечественной войны. При этом мероприятие пользуется популярностью - в прошлом году диктант написали 1,5 млн человек в России.

#Александр Кондратьев#Общество#Новосибирск#Россия#Дистант
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