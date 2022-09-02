Новосибирцы не смогли зарегистрироваться на Диктант Победы

В настоящее время сайт действительно не работает из-за перегрузки. На сайт заходит много людей, чтобы зарегистрироваться, хотя до самого мероприятия еще целые сутки.
Организаторы пока никаких публичных заявлений о переносе мероприятия не делали, поэтому неизвестно - исправляют ли проблему с сайтом.
Напомним, что «Диктант Победы» был запущен в 2019 году. Участники отвечают на вопросы, посвященные событиям Великой Отечественной войны. При этом мероприятие пользуется популярностью - в прошлом году диктант написали 1,5 млн человек в России.