Напомним, что пять туристов 3 сентября сорвались в пропасть с высоты 4158 метров и погибли на Ключевском вулкане на Камчатке. Среди погибших есть жители Новосибирска, но конкретных имен пока не назвали. Известно, что трагическое восхождение организовала туристическая фирма с улицы Немировича-Данченко – «Extreme Time».
Список 12 участников восхождения на вулкан 3 сентября 2022 года:
Среди них есть люди из данных регионов: Алтайского, Приморского и Камчатского края, а также из Москвы, Новосибирской и Владимирской области.
В настоящее время к месту происшествия летят спасатели на вертолете, но добраться до выживших туристов им будет невероятно сложно – их высадят на высоте 3000 метров, а дальше нужно будет идти пешком, чтобы добраться до замерзающих туристов.
Стоит отметить, что есть те кто не пострадал, а есть и с травмами – один остается без сознания, а другой сломал ногу.