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Стало известно кто погиб на вулкане на Камчатке: список участников группы

Сегодня, 19:08
Фото: Камчатка Инфо / ВК
В сети опубликовали список туристов, которые были в группе смертельного восхождения на вулкан на Камчатке – там погибли альпинисты из Новосибирска.

Напомним, что пять туристов 3 сентября сорвались в пропасть с высоты 4158 метров и погибли на Ключевском вулкане на Камчатке. Среди погибших есть жители Новосибирска, но конкретных имен пока не назвали. Известно, что трагическое восхождение организовала туристическая фирма с улицы Немировича-Данченко – «Extreme Time».

Список 12 участников восхождения на вулкан 3 сентября 2022 года:

  1. Алабугин И., 1992 г.р;
  2. Мищенко А., 1981 г.р;
  3. Семеничев П., 1984 г.р;
  4. Соловьев М., 1988 г.р;
  5. Киприянов А., 1996 г.р;
  6. Аверин Р., 1979 г.р;
  7. Косюк Е., 1994 г.р;
  8. Гутор А., 1987 г.р;
  9. Жиловачик А., 1991 г.р;
  10. Сорокин Е., 1984 г.р;
  11. Усачева А., 1987 г.р;
  12. Михайловский И., 1976 г.р.

Среди них есть люди из данных регионов: Алтайского, Приморского и Камчатского края, а также из Москвы, Новосибирской и Владимирской области.

В настоящее время к месту происшествия летят спасатели на вертолете, но добраться до выживших туристов им будет невероятно сложно – их высадят на высоте 3000 метров, а дальше нужно будет идти пешком, чтобы добраться до замерзающих туристов. 

Стоит отметить, что есть те кто не пострадал, а есть и с травмами – один остается без сознания, а другой сломал ногу.

#Александр Кондратьев#Происшествия#Новосибирск#Россия
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