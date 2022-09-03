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Упали с 4 тысяч метров: пятеро туристов из Новосибирска погибли на вулкане Камчатки

Сегодня, 18:48
Фото: ГУ МЧС по Камчатскому краю.
Пять туристов из Новосибирска 3 сентября сорвались в пропасть с высоты 4158 метров и погибли на Ключевском вулкане на Камчатке. Информацию предоставили на сайте правительства Камчатского края.

Спасателям пришло сообщение от одного из гидов туристической группы, в которой состояло 12 человек. Они во время восхождения на вулкан сорвались в пропасть. При этом погибли не все – один потерял сознание, а другой сломал ногу.

В настоящее время на помощь вылетели спасатели на вертолете, но они доберутся до группы только к завтрашнему дню. Спасательной службе придется высадиться на высоте 3 000 метров и дальше продолжить путь пешком.

Источники федеральных телеканалов утверждают, что смертельное восхождение альпинистов организовала туристическая фирма «Extreme Time» из Новосибирска. Экстремальное путешествие было анонсировано в социальных сетях компании, а само восхождение началось еще 1 сентября и должно было продлиться до 13 сентября. 

Стоимость такого восхождения составило для туристов от 72,4 до 80,5 тысяч рублей. 

#Александр Кондратьев#Происшествия#Новосибирск#Россия#Погиб
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