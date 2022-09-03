Спасателям пришло сообщение от одного из гидов туристической группы, в которой состояло 12 человек. Они во время восхождения на вулкан сорвались в пропасть. При этом погибли не все – один потерял сознание, а другой сломал ногу.
В настоящее время на помощь вылетели спасатели на вертолете, но они доберутся до группы только к завтрашнему дню. Спасательной службе придется высадиться на высоте 3 000 метров и дальше продолжить путь пешком.
Источники федеральных телеканалов утверждают, что смертельное восхождение альпинистов организовала туристическая фирма «Extreme Time» из Новосибирска. Экстремальное путешествие было анонсировано в социальных сетях компании, а само восхождение началось еще 1 сентября и должно было продлиться до 13 сентября.
Стоимость такого восхождения составило для туристов от 72,4 до 80,5 тысяч рублей.