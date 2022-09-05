Выживший гид из Новосибирска остался один на вершине Ключевской сопки

Напомним, что 30 августа группа из 10 туристов и двух гидов начала восхождение на Ключевскую сопку, где находится жерло вулкана. 3 сентября один из гидов обратился к спасателям с сообщением, что погибло пять человек – они сорвались в обрыв, когда один человек потянул остальных за собой. Сегодня стало известно, что количество погибших достигло уже восьми человек, а к четырем выжившим до сих пор не могут подняться спасатели из-за сложности маршрута. Компанию, организовавшую путешествие, проверяют в прокуратуре.
В амурской редакции Mash утверждают, что к двум выжившим в доме вулканологов на Ключевской сопке присоединился еще один человек – он оставил Андрея Мищенко одного на вершине вулкана.
Всего в группе было 12 человек:
Итого: четверо выживших на высоте 3300 метров и один человек на 4150 – его состояние неизвестно.
Местные СМИ сообщают, что в доме на меньшей высоте есть еда, вода и газ, поэтому они там в полной безопасности.
Первая группа спасателей, которых высадил на вулкане вертолет, планирует добраться к выжившим к полуночи. Вторая – через двое суток. Такое долгое время нужно из-за сложных погодных условий – ветер до 15 м/с, снег, облачность и камнепад. При этом им приходится преодолевать ледовые поля с кошками и ледорубами.