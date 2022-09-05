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Выживший гид из Новосибирска остался один на вершине Ключевской сопки

Сегодня, 18:22
Фото: Wind Talker / Youtube
Изображение иллюстрирует, какие погодные условия можно встретить на Ключевской сопке.
Гид из Новосибирска от компании «Extreme Time» Андрей Мищенко остался один на вершине Ключевской сопки из-за перелома ноги. Информацию предоставил Telegram-канал Amur Mash.

Напомним, что 30 августа группа из 10 туристов и двух гидов начала восхождение на Ключевскую сопку, где находится жерло вулкана. 3 сентября один из гидов обратился к спасателям с сообщением, что погибло пять человек – они сорвались в обрыв, когда один человек потянул остальных за собой. Сегодня стало известно, что количество погибших достигло уже восьми человек, а к четырем выжившим до сих пор не могут подняться спасатели из-за сложности маршрута. Компанию, организовавшую путешествие, проверяют в прокуратуре

В амурской редакции Mash утверждают, что к двум выжившим в доме вулканологов на Ключевской сопке присоединился еще один человек – он оставил Андрея Мищенко одного на вершине вулкана. 

Всего в группе было 12 человек: 

  • 6 человек погибли в первый день (4 при срыве + 2 чуть позднее от травм);
  • 2 спустились (или оставались) в лагере на 3300 метров;
  • Из четырех на высоте 4150 еще два человека погибло 5 сентября (возможно от переохлаждения).

Итого: четверо выживших на высоте 3300 метров и один человек на 4150 – его состояние неизвестно.

Местные СМИ сообщают, что в доме на меньшей высоте есть еда, вода и газ, поэтому они там в полной безопасности.

Первая группа спасателей, которых высадил на вулкане вертолет, планирует добраться к выжившим к полуночи. Вторая – через двое суток. Такое долгое время нужно из-за сложных погодных условий – ветер до 15 м/с, снег, облачность и камнепад. При этом им приходится преодолевать ледовые поля с кошками и ледорубами.

#Александр Кондратьев#Происшествия#Новосибирск#Россия
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