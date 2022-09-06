Выжившие альпинисты назвали причину смерти 9 человек на Ключевской сопке

Все началась с того, что двум туристам Анастасии Усачевой и Роману Аверину стало плохо на высоте 4000 метров. Гид из Барнаула Иван Алабугин повел их на высоту 3300 метров в хижину вулканологов, а остальные отправились дальше покорять вулкан со вторым гидом.
Иван и двое туристов уже подходили к домику, как с ним по рации связался гид из Новосибирска Андрей Мищенко и сообщил страшную новость – группа сорвалась в обрыв. Тогда Иван взял спальные мешки, палатку и пошел помогать на место ЧП, а мужчина с женщиной остались в хижине, пишет Baza.
Спустя несколько часов гид из Барнаула добрался до места трагедии, разбил там лагерь и начать оказывать первую помощь выжившим. Изначально погибли только три человека, а еще за несколько дней скончались еще шесть.
Последним скончавшимся был новосибирец Андрей Мищенко. Сразу после этого Иван спустился к домику, где оставались выжившие.
Конкретная причина трагедии неизвестна, ведь члены группы заявляют, что погода была хорошая для восхождения. Есть вероятность, что туристы сорвались из-за камнепада, а остальных утянули за собой.