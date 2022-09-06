Выжившие альпинисты назвали причину смерти 9 человек на Ключевской сопке

Иван и двое туристов уже подходили к домику, как с ним по рации связался гид из Новосибирска Андрей Мищенко и сообщил страшную новость – группа сорвалась в обрыв. Тогда Иван взял спальные мешки, палатку и пошел помогать на место ЧП, а мужчина с женщиной остались в хижине, пишет Baza.