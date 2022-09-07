Депутаты из Новосибирска хотят лишить мандатов Бойко и Пирогову

Стоит отметить, что по слухам, сам Бойко сейчас прячется от правоохранительных органов в Мексике, как и Хельга Пирогова, которая тоже сбежала в Грузию после своего высказывания. Они оба независимые депутаты и состоят в оппозиционной «Коалиции Новосибирск 2020».



Ранее Бойко руководил штабом Алексея Навального* в Новосибирске, который потом признали экстремистским и запретили в России. Сейчас в горсовете осталось только два оппозиционера – Антон Картавин и Светлана Каверзина.