Депутаты из Новосибирска хотят лишить мандатов Бойко и Пирогову

Реакция последовала после роликов городского парламентария на его личном Youtube-канале – он там открыто призывает к совершению экстремизма.
Вице-спикер Заксобрания региона Андрей Панфёров рассказал НДН.инфо, что видел, как Бойко говорил молодым людям выходить с плакатами на улицу на антивоенные митинги, а также сравнивал Гитлера с Владимиром Путиным.
Стоит отметить, что по слухам, сам Бойко сейчас прячется от правоохранительных органов в Мексике, как и Хельга Пирогова, которая тоже сбежала в Грузию после своего высказывания. Они оба независимые депутаты и состоят в оппозиционной «Коалиции Новосибирск 2020».
Ранее Бойко руководил штабом Алексея Навального* в Новосибирске, который потом признали экстремистским и запретили в России. Сейчас в горсовете осталось только два оппозиционера – Антон Картавин и Светлана Каверзина.