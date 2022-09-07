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Депутаты из Новосибирска хотят лишить мандатов Бойко и Пирогову

Вчера, 20:16
Фото: atas.info
Депутаты потребовали от Следственного комитете привлечение к уголовной ответственности Сергея Бойко, а также они хотят лишить его и Хельгу Пирогову депутатского мандата.

Реакция последовала после роликов городского парламентария на его личном Youtube-канале – он там открыто призывает к совершению экстремизма. 

Вице-спикер Заксобрания региона Андрей Панфёров рассказал НДН.инфо, что видел, как Бойко говорил молодым людям выходить с плакатами на улицу на антивоенные митинги, а также сравнивал Гитлера с Владимиром Путиным. 

Стоит отметить, что по слухам, сам Бойко сейчас прячется от правоохранительных органов в Мексике, как и Хельга Пирогова, которая тоже сбежала в Грузию после своего высказывания. Они оба независимые депутаты и состоят в оппозиционной «Коалиции Новосибирск 2020».
 
Ранее Бойко руководил штабом Алексея Навального* в Новосибирске, который потом признали экстремистским и запретили в России. Сейчас в горсовете осталось только два оппозиционера – Антон Картавин и Светлана Каверзина.

#Александр Кондратьев#Политика#Новосибирск#Депутат
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