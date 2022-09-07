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Жестокие дети сломали ногу инвалиду на ОбьГЭС в Новосибирске

Сегодня, 16:15
Фото: АиФ-Новосибирск.
В Советском районе Новосибирска 16-летние подростки жестоко избили человека с умственной отсталостью – ему сломали ногу.
Сюжет
Драка

Подруга пострадавшего рассказала «Аиф-Новосибирск», что а избиение произошло 5 сентября на развилке улиц Печатников и Бердышева. Мужчина возвращался на велосипеде с работы, а местная «гопота» столкнула его и начала избивать. Все это произошло без какой-либо причины. 

Инвалида сильно пинали ногами, а когда прохожие отогнали молодежь, тогда они снова проследили за ним и добили сломав ногу. После этого его в слезах встретил очевидец, которые дотащил до дома.

В больнице избитому диагностировали закрытые повреждения в правом колене. Сейчас ему предстоит носить гипс, а через 10 дней –  пройти рентген. Мать пострадавшего написала заявление в полицию.

#Александр Кондратьев#Криминал#Новосибирск#Избиение#Драка#Всегда актуально
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