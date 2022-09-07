Жестокие дети сломали ногу инвалиду на ОбьГЭС в Новосибирске

Подруга пострадавшего рассказала «Аиф-Новосибирск», что а избиение произошло 5 сентября на развилке улиц Печатников и Бердышева. Мужчина возвращался на велосипеде с работы, а местная «гопота» столкнула его и начала избивать. Все это произошло без какой-либо причины.