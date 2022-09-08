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Новосибирская ферма разбавляла сухое молоко растительными жирами для продажи

Сегодня, 13:19
Фото: 1MI
Сотрудники Россельхознадзора по НСО выявили на ферме ООО «Милкпрод» завышение объемов продукции, а при проверке оказалось, что там сухое молоко разбавляли растительными жирами.

В лаборатории и выяснилось, что массовая доля белка в сухом молоке оказалась в два раза ниже нормативной. Выявлены также и опасные антибиотики. При этом фирма поставляла свою продукцию с осени 2019 года – у них договор на 29,4 тонны такой продукции. 

Выявленные несоответствия негативным образом могут влиять на здоровье потребителей такого сухого молока. Фирме выдано предостережение о недопустимости нарушений, а регистрация уполномоченного лица организации-нарушителя в компоненте ВетИС – Паспорт аннулирована. 

Стоит отметить, что компания «Милкпрод» с уставным капиталом 10 тысяч рублей зарегистрирована в Новосибирске три года назад. Она занимается оптовой торговлей молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами.

#Александр Кондратьев#Криминал#Экология#Новосибирск#Ферма#Молоко
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