Новосибирская ферма разбавляла сухое молоко растительными жирами для продажи

В лаборатории и выяснилось, что массовая доля белка в сухом молоке оказалась в два раза ниже нормативной. Выявлены также и опасные антибиотики. При этом фирма поставляла свою продукцию с осени 2019 года – у них договор на 29,4 тонны такой продукции.