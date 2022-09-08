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Шестая волна коронавируса накрыла Новосибирск - 842 случая за сутки, 8 сентября 2022

Сегодня, 16:35
Фото: 1MI
Оперативный штаб Новосибирской области зафиксировал 842 случая COVID-19 за сутки, 8 сентября 2022 года. Это новый антирекорд по заболевшим с начала августа.

Многие ученые прогнозировали рост заболеваемости в начале осени. Это связывали с воссоединением горожан в учебных учреждениях, на работе после летних каникул и отпусков. Такой суточный прирост говорит о начале шестой волны коронавируса в регионе.

Судя по графику с сайта «Коронавирус», число зараженных начало превышать 150 за сутки с 10 августа. Спустя почти месяц количество случаев достигает 800 и более ежедневно. А резкий скачок произошел со Дня Знаний, 1 сентября.

По данным оперштаба, с начала пандемии COVID-19 выявили у 276 574 новосибирцев, в том числе у 41 150 детей. За минувшие сутки заразились инфекцией 130 несовершеннолетних.

Несмотря на такую тревожную статистику, роста смертельных случаев не наблюдается. За сутки скончался один 58-летний мужчина. Всего медики составляли 5 707 актов о смерти пациентов.

От числа всех заболевших коронавирусной инфекцией выздоровели 260 190 пациентов - 183 за сутки. В больницах находятся 674 человека, из которых 46 детей. В реанимации перевели 43 сибиряков, там на ИВЛ 10 из них.

Динамика заболеваемости по России следующая: за сутки 50 618 заражений, 93 случая смерти пациентов. Самый большой прирост в Москве и области, Санкт-Петербурге и Свердловской области. Новосибирск на 16 месте по стране.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирская область#Новосибирск#Коронавирус#Здоровье#Covid-19#Статистика#Оперштаб#Эпидемия
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