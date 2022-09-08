Вторая волна мошкары пришла в Новосибирск в сентябре 2022

Кандидат экологических наук Людмила Петрожицкая рассказала «АиФ-Новосибирск», что мошки почти всегда снова активизируются осенью – это «дети» тех мошек, которые летали в начале лета.
Кровососущие насекомые перестанут летать, когда температура в среднем будет держаться на уровне +5 градусов, а такое чаще всего бывает в конце сентября. В целом у них цель на такой короткие период времени насосаться крови и оставить потомство на будущий год.
Есть и положительная новость – комары уже практически полностью пропали в ряд-ли появятся, потому что они очень боятся осадков.