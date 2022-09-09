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Главгосэкспертиза одобрила проект второго этапа строительства кампуса НГУ

Сегодня, 19:21
Фото: Госэкспертиза.
Главгосэкспертиза одобрила проект строительства второго этапа кампуса Новосибирского государственного университета, который будет вмещать себя аудитории на 1590 мест. Информацию предоставили в пресс-службе Госэкспертизы.

В составе кампуса хотят разместить корпус поточных аудиторий со студенческим проектным центром, научной библиотекой и крытым переходом, Учебно-научным центром института медицины и психологии В. Зельмана НГУ, Научно-исследовательским центром НГУ.

При этом во всех корпусах будет атриум с галереями и верхним светом, чтобы обеспечить свободное общение ученых и других специалистов.

Общая вместимость аудиторий корпуса составит 1590 мест, а преподаватели смогут читать лекции одновременно 350 студентам. Почитать книги смогут сразу 80 человек в библиотеке, а также оборудуют подвал, где сделают закрытое фондохранилище на 860 тысяч единиц.

В Научно-исследовательском центре будет 225 рабочих мест, а в медицинском отделении смогут пройти обучение сразу 700 студентов одновременно, а работать будут 170 учителей.

#Александр Кондратьев#Образование#Новосибирск#НГУ#Учеба#Кампус
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