Главгосэкспертиза одобрила проект второго этапа строительства кампуса НГУ

В составе кампуса хотят разместить корпус поточных аудиторий со студенческим проектным центром, научной библиотекой и крытым переходом, Учебно-научным центром института медицины и психологии В. Зельмана НГУ, Научно-исследовательским центром НГУ.
При этом во всех корпусах будет атриум с галереями и верхним светом, чтобы обеспечить свободное общение ученых и других специалистов.
Общая вместимость аудиторий корпуса составит 1590 мест, а преподаватели смогут читать лекции одновременно 350 студентам. Почитать книги смогут сразу 80 человек в библиотеке, а также оборудуют подвал, где сделают закрытое фондохранилище на 860 тысяч единиц.
В Научно-исследовательском центре будет 225 рабочих мест, а в медицинском отделении смогут пройти обучение сразу 700 студентов одновременно, а работать будут 170 учителей.