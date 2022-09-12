Подведены итоги выборов депутатов в районные Советы Новосибирской области

«11 сентября состоялись выборы депутатов Совета города Карасука, где 18 мандатов достались кандидатам от «Единой России». А по 12 избирательным компаниям по довыборам депутатов представительных органов в муниципалитетах 17 мандатов у ЕД, 1 – у «Партии пенсионеров» и 3 – у самовыдвиженцев», - подытожила Благо.
Явка на выборы в Карасуке составила - 21,94%. Работали избирательные пункты в Венгеровском, Искитимском, Карасукском, Куйбышевском, Купинском, Маслянинском, Ордынском, Тогучинском, Убинском, Черепановском и Чистоозерном районах.
Все три дня голосования прошли в тихом режиме. Серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результат выборов, не было.
Напомним, на выборах депутатов в Заксобрание Новосибирской области победу одержали кандидаты из «Единой России».