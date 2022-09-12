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Подведены итоги выборов депутатов в районные Советы Новосибирской области

Сегодня, 12:21
Фото: 1MI
Новосибирцы выбирали депутатов с местных советов 9 по 11 сентября 2022 года. Большинство мандатов досталось кандидатом из «Единой России», сообщила на заседании в правительстве региона 12 сентября председатель Избиркома Ольга Благо.
«11 сентября состоялись выборы депутатов Совета города Карасука, где 18 мандатов достались кандидатам от «Единой России». А по 12 избирательным компаниям по довыборам депутатов представительных органов в муниципалитетах 17 мандатов у ЕД, 1 – у «Партии пенсионеров» и 3 – у самовыдвиженцев», - подытожила Благо.

Явка на выборы в Карасуке составила - 21,94%. Работали избирательные пункты в Венгеровском, Искитимском, Карасукском, Куйбышевском, Купинском, Маслянинском, Ордынском, Тогучинском, Убинском, Черепановском и Чистоозерном районах.

Все три дня голосования прошли в тихом режиме. Серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результат выборов, не было.

Напомним, на выборах депутатов в Заксобрание Новосибирской области победу одержали кандидаты из «Единой России».

#Алина Шефер#Выборы#Выборы 2022 в Новосибирской области#Новосибирск
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