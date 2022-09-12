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Стрелки снова перестали идти на Доме с часами в Новосибирске

Сегодня, 11:21
Фото: atas.info
Часы остановились на фасаде знаменитого «Дома под часами» в центре Новосибирска. Очередной сбой в работе часового механизма заметили новосибирцы утром 12 сентября.

«Стрелки на доме "под часами" поникли на полседьмого. Такие часы уже не назовешь ходики», - рассказал корреспондент Atas.info в 9:45 часов 12 сентября.

Точно неизвестно, когда перестали идти часы на этом известном доме, построенном в 1932-1935 гг на Красном проспекте. Последний раз циферблат сбоил 4 июля. Тогда часовщик обнаружил дефект в механизме и починил его за 2 дня.

Сообщения об остановке часов на «Доме под часами» поступают в мэрию Новосибирска почти каждый месяц-два. Специалисты всегда оперативно реагируют.

#Алина Шефер#Город#Новосибирск
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