Стрелки снова перестали идти на Доме с часами в Новосибирске

«Стрелки на доме "под часами" поникли на полседьмого. Такие часы уже не назовешь ходики», - рассказал корреспондент Atas.info в 9:45 часов 12 сентября.
Точно неизвестно, когда перестали идти часы на этом известном доме, построенном в 1932-1935 гг на Красном проспекте. Последний раз циферблат сбоил 4 июля. Тогда часовщик обнаружил дефект в механизме и починил его за 2 дня.
Сообщения об остановке часов на «Доме под часами» поступают в мэрию Новосибирска почти каждый месяц-два. Специалисты всегда оперативно реагируют.