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Новосибирск стал вторым по росту цен на недвижимость в России

Сегодня, 18:30
Фото: 1MI
Рекордное повышение цен на квартиры поставило Новосибирске на второе место в рейтинге по России. Эти данные приводит компания «Этажи».

Если во многих регионах страны цены на недвижимость падают с весны 2022 года, то в Новосибирске они выросли уже на 1% к осени. Самое высокое понижение стоимости за кв.м. наблюдается в Нижнем Новгороде - на 1,7%. После идет Волгоград с падением на 1,4%.

В Самаре зафиксировано снижение на 0,8%, в Уфе и Челябинске - на 0,5%. Даже в Москве купить квартиру можно дешевле на 0,1%.

Сейчас на рынке недвижимости заметное подорожание отмечено в Новосибирске – на 1 %. Таким образом, наш мегаполис занимает вторую строчку в рейтинге по росту.

Лидер - Краснодар с ростом на 1,7 %. А вот Санкт-Петербург занял пятое с повышением на 0,1%.

#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Россия#Недвижимость#Цены
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