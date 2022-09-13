Новосибирск стал вторым по росту цен на недвижимость в России

Если во многих регионах страны цены на недвижимость падают с весны 2022 года, то в Новосибирске они выросли уже на 1% к осени. Самое высокое понижение стоимости за кв.м. наблюдается в Нижнем Новгороде - на 1,7%. После идет Волгоград с падением на 1,4%.
В Самаре зафиксировано снижение на 0,8%, в Уфе и Челябинске - на 0,5%. Даже в Москве купить квартиру можно дешевле на 0,1%.
Сейчас на рынке недвижимости заметное подорожание отмечено в Новосибирске – на 1 %. Таким образом, наш мегаполис занимает вторую строчку в рейтинге по росту.
Лидер - Краснодар с ростом на 1,7 %. А вот Санкт-Петербург занял пятое с повышением на 0,1%.