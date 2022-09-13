Новосибирск стал вторым по росту цен на недвижимость в России

Если во многих регионах страны цены на недвижимость падают с весны 2022 года, то в Новосибирске они выросли уже на 1% к осени. Самое высокое понижение стоимости за кв.м. наблюдается в Нижнем Новгороде - на 1,7%. После идет Волгоград с падением на 1,4%.