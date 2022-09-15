Прокуратура потребовала отремонтировать аварийную лестницу в Новосибирске

Местные жители жаловались, что на протяжении длительного времени лестница находится в аварийном состоянии. Возле неё есть глубокие провалы в асфальте, частично разрушен водоотводный лоток, неплотно прилегают марши среднего звена к опоре.
Администрация района действий не предпринимала и даже не сообщала в определенные структуры. Также долгое время она была не огорожена – это сделали лишь после обращений граждан.
Департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города заключен контракт с подрядчиком, который уже приступил к работе по ремонту лестницы – его завершат в октябре 2022 года.