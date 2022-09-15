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Прокуратура потребовала отремонтировать аварийную лестницу в Новосибирске

Сегодня, 17:18
Фото: Прокуратура Новосибирска.
Прокуратура Новосибирска внесла представление главе администрации Октябрьского района за доступную аварийную лестницу на улице Бориса Богаткова – она теперь будет на ремонте.

Местные жители жаловались, что на протяжении длительного времени лестница находится в аварийном состоянии. Возле неё есть глубокие провалы в асфальте, частично разрушен водоотводный лоток, неплотно прилегают марши среднего звена к опоре.

Администрация района действий не предпринимала и даже не сообщала в определенные структуры. Также долгое время она была не огорожена – это сделали лишь после обращений граждан.

Департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города заключен контракт с подрядчиком, который уже приступил к работе по ремонту лестницы – его завершат в октябре 2022 года.

#Александр Кондратьев#Город#Новосибирск#Ремонтные работы#Лестница#Прокуратура
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