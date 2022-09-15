Ранее клиентки рассказали Atas.info о том, как их «кинула» на деньги сибирячка. Со всеми прорабатывалась идентичная схема: фотограф брала предоплату, а потом пропадала на несколько дней, и только после многотонных сообщений выходила на связь, проводила съемку, а затем не скидывала обработанные фото клиентам и не возвращала деньги, либо не шибко с этим торопилась.