Ранее клиентки рассказали Atas.info о том, как их «кинула» на деньги сибирячка. Со всеми прорабатывалась идентичная схема: фотограф брала предоплату, а потом пропадала на несколько дней, и только после многотонных сообщений выходила на связь, проводила съемку, а затем не скидывала обработанные фото клиентам и не возвращала деньги, либо не шибко с этим торопилась.
«Я ждала от Дианы фотографии сначала несколько дней, закидывала личку вопросами и требованиями. И она их отправила, однако только исходники, без обработки. Ну мы то не на это договаривались. Я ей заплатила более 4 тысяч рублей за эту фотосессию и будущую вперед, которая вообще не состоялась. В итоге, денег я не увидела, а прошло три месяца. Я подала в полицию заявление», - рассказала Atas.info одна из пострадавших клиенток Анна.
Наша редакция по запросу в ГУ МВД России по Новосибирской области узнала, что на данного фотографа пожаловались не впервые. Оказалось, одно из заявлений на неё лежит в отделении правоохранительных органов с 2021 года.
«В органы внутренних дел Новосибирска поступило 3 заявления по факту мошеннических действий от 30.04.2021, 06.05.2022 и 29.08.2022. По результатам проверок по двум поступившим и зарегистрированным в установленном порядке заявлениям проведена проверка, в ходе которой установлено, что денежные средства за оказанные не в полном объеме и договорённые сроки услуги были возвращены заявителям. В связи с отсутствием событий противоправных деяний приняты решения об отказе в возбуждении уголовных дел», - отметили в ГУ МВД региона.
Обманутые сибирячки рассказывали ранее, что нечестный фотограф именно этим и пользуется. Якобы она может не возвращать деньги долгое время, а потом скинуть, когда «на хвост сядет полиция». Поэтому им не за что её привлечь к ответственности.
Журналисту сайта удалось связаться с Дианой и узнать её позицию по этим жалобам. Девушка призналась, что такое с ней происходит впервые. У неё большая база клиентов и все остаются довольными.
«У меня есть клиенты, с кем почему то, всё отлично и море хороших отзывов, а с кем у нас происходят какие-либо ситуации и где я понимаю, что не права, я отправляю всем возраст денег. Люди не умеют разговаривать, кто умеет говорить и разбираться, а не бежать строчить отзывы, те спокойно получают деньги и даже после этого приходят не съёмки, и остаются довольны», - заявила Диана.
Правоохранители отметили, что недавнее заявление от 29.08.2022 зарегистрировано и направлено в Отдел полиции № 1 «Центральный». Сейчас они проводят проверку, по результатам которой примут законное и обоснованное решение.
Стоит отметить, на момент написания этой публикации откликнулась ещё одна пострадавшая клиентка из Томска. Она также приступила к написанию заявления на фотографа Диану Е. онлайн на сайте ГУ МВД региона.