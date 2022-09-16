Депутат Госдумы Хинштейн обвинил мэра во лжи из-за сноса стелы в центре Новосибирска

Напомним, что памятный знак ветеранам ВОВ убрали из центра города и планируют перенести к военному госпиталю №2, который находится в районе Лесного шоссе на окраине. Новосибирцы пожаловались главе СК России Александру Бастрыкину, а также в прокуратуру, а мэру города за это вынесли представление – он заявил, якобы об этом его просили ветераны и она нуждалась в реставрации.