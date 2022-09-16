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Депутат Госдумы Хинштейн обвинил мэра во лжи из-за сноса стелы в центре Новосибирска

Сегодня, 13:04
Фото: пресс-служба Госдумы.
В Новосибирска произошел крупный скандал из-за демонтажа стелы в честь 45-летия победы в Великой Отечественной войне. Депутат Госдумы Александр Хинштейн обвинил мэра города во вранье, что якобы об этом просили ветераны.

Напомним, что памятный знак ветеранам ВОВ убрали из центра города и планируют перенести к военному госпиталю №2, который находится в районе Лесного шоссе на окраине. Новосибирцы пожаловались главе СК России Александру Бастрыкину, а также в прокуратуру, а мэру города за это вынесли представление – он заявил, якобы об этом его просили ветераны и она нуждалась в реставрации.

В своем Telegram-канале Александр Хинштейн написал, что разговоры о просьбах ветеранов противоречат хронологии событий и здравому смысле, ведь раньше городские власти даже не скрывали, что земли им нужна для строительства гостиницы.

Однако сам мэр Анатолий Локоть на часе прессы заявил, что стелу не хотели сносить – она просто нуждалась в реставрации, а на месте возле торгового центра она даже не смотрелась. 

#Александр Кондратьев#Политика#Новосибирск#Стела#Демонтаж#Власти
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