Депутат Госдумы Хинштейн обвинил мэра во лжи из-за сноса стелы в центре Новосибирска

Напомним, что памятный знак ветеранам ВОВ убрали из центра города и планируют перенести к военному госпиталю №2, который находится в районе Лесного шоссе на окраине. Новосибирцы пожаловались главе СК России Александру Бастрыкину, а также в прокуратуру, а мэру города за это вынесли представление – он заявил, якобы об этом его просили ветераны и она нуждалась в реставрации.
В своем Telegram-канале Александр Хинштейн написал, что разговоры о просьбах ветеранов противоречат хронологии событий и здравому смысле, ведь раньше городские власти даже не скрывали, что земли им нужна для строительства гостиницы.
Однако сам мэр Анатолий Локоть на часе прессы заявил, что стелу не хотели сносить – она просто нуждалась в реставрации, а на месте возле торгового центра она даже не смотрелась.