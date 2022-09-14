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Мэр Новосибирска Локоть прокомментировал перенос стелы на окраину

Сегодня, 15:08
Фото: 1MI
Памятная стела героям ВОВ должна находится в «выигрышном» месте Новосибирска. Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть, добавив, что новую площадку для знака на окраине выбрали ветераны, к мнению которых нужно прислушиваться.

«Ни о каком сносе стелы речи не идет. Она была уже стара и нуждалась в реставрации. Сейчас мы этим и занимаемся. Совет ветеранов провел пленум, на котором обсуждали разные места, где она бы смотрелась выгоднее. Выбрали площадку у военного госпиталя. Я считаю нужно внимательно относится к их просьбам», - сказал градоначальник в ходе «Часа прессы» 14 сентября.

Локоть заключил, что стела героям Великой Отечественной войны должна смотреться выигрышно. Получается, участок у торгового центра «Роял Парк» её не подходил. Её будут открывать торжественно с привлечением ветеранов и общественности.

Напомним, из-за данной стелы в Новосибирске вспыхнул скандал между горожанами и мэрией. Памятный знак ветеранам ВОВ убрали из центра города и планируют перенести к военному госпиталю №2, который находится в районе Лесного шоссе на окраине.

#Город#Новосибирск#Стела#Алина Шефер
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