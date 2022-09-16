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Фестиваль «Книжная Сибирь-2022» открылся в Новосибирской области

Сегодня, 10:00
Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
Дан старт Международному фестивалю «Книжная Сибирь», который при поддержке министерства культуры Новосибирской области 16-18 сентября проходит в регионе.

Заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов принял участие в открытии фестиваля. «Наш Международный фестиваль включает целый комплекс мероприятий и проводится в рамках нацпроекта, – отметил замминистра. – Здесь и профессиональный книжный форум издателей, авторов, библиотекарей, и выставка-продажа, в которой примут участие 80 издательств из всех уголков страны, и детский книжный форум. Также в рамках «Книжной Сибири» пройдет конкурс на лучшее издание года. Мероприятия направлены на поддержку чтения и современной литературы в нашем регионе».

Главными событиями «Книжной Сибири-2022» станут книжная выставка-ярмарка, на которой более 80 ведущих издательств России и зарубежья представят свою печатную и электронную продукцию. Гости смогут приобрести понравившиеся издания, а представители государственных и муниципальных библиотек — провести личные переговоры с издателями и заключить договоры на подписку.

Также в числе основных событий – V региональный книжный форум «Читающий регион: диалог с книгой» – профессиональное мероприятие, объединяющее деятелей литературы, издателей, иллюстраторов и библиотекарей, VI межрегиональный конкурс «Книга года: Сибирь – Евразия», направленный на поддержку издателей и содействие их дальнейшему продвижению, популяризацию книги и чтения среди населения, в научных, образовательных и культурных кругах, VI региональный Фестиваль детской книги «Читающее детство», цель которого – поддержка и развитие детского чтения, интереса к получению знаний о родном крае, нравственное и патриотическое воспитание молодого поколения, его творческое развитие и привлечение молодёжи к самообразованию.

В культурной программе фестиваля принимают участие деятели литературы, культуры и просвещения. В этом году на фестиваль приглашены известные российские писатели, журналисты, продюсеры.

#Общество#Город#Новосибирск#Культура#Правительство Новосибирской области
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