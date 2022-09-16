Фестиваль «Книжная Сибирь-2022» открылся в Новосибирской области

Также в числе основных событий – V региональный книжный форум «Читающий регион: диалог с книгой» – профессиональное мероприятие, объединяющее деятелей литературы, издателей, иллюстраторов и библиотекарей, VI межрегиональный конкурс «Книга года: Сибирь – Евразия», направленный на поддержку издателей и содействие их дальнейшему продвижению, популяризацию книги и чтения среди населения, в научных, образовательных и культурных кругах, VI региональный Фестиваль детской книги «Читающее детство», цель которого – поддержка и развитие детского чтения, интереса к получению знаний о родном крае, нравственное и патриотическое воспитание молодого поколения, его творческое развитие и привлечение молодёжи к самообразованию.