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Каким домам первыми включат отопление в Новосибирске 19 сентября 2022: список адресов

Сегодня, 05:24
Фото: 1MI

СГК опубликовал полный график подключения отопления в Новосибирске

Отопительный сезон 2022-23 года стартовал в Новосибирске 15 сентября. СГК опубликовал полный график подачи тепла в объекты города. Узнаем с Atas.info, в каких домах батареи потеплеют раньше – адреса и сроки подключения.

Отопление начнут проводить в три этапа: с 15 по 16 сентября – в социальные объекты, до 24 сентября проведут в жилые дома, 25 и 26 сентября – здания культуры, вузы. Таким образом, до 1 октября все объекты должны отапливаться.

Отметим, тепло уже получили раньше срока 12 детских садов, 4 школы, несколько больниц в Новосибирске. Такое решение принял мэр Анатолий Локоть.

Также СГК проводит тепло в здания по индивидуальным заявкам. На сегодняшний день батареи теплые в 103 объектах социальной значимости, из них 2 жилых дома.

Ниже можно ознакомиться с адресами и датами подключения отопления в Новосибирске:

Сибирская генерирующая компания предупреждает, что в период подключения могут возникать перебои с параметрами подачи. Эти вопросы будут оперативно решать.

#Алина Шефер#Когда включат отопление в Новосибирске 2022#Общество#Новосибирск#Отопление
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Опубликован график подключений отопления в домах Новосибирска с 19 сентября 2022
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