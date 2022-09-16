Отопление начнут проводить в три этапа: с 15 по 16 сентября – в социальные объекты, до 24 сентября проведут в жилые дома, 25 и 26 сентября – здания культуры, вузы. Таким образом, до 1 октября все объекты должны отапливаться.
Отметим, тепло уже получили раньше срока 12 детских садов, 4 школы, несколько больниц в Новосибирске. Такое решение принял мэр Анатолий Локоть.
Также СГК проводит тепло в здания по индивидуальным заявкам. На сегодняшний день батареи теплые в 103 объектах социальной значимости, из них 2 жилых дома.
Ниже можно ознакомиться с адресами и датами подключения отопления в Новосибирске:
Сибирская генерирующая компания предупреждает, что в период подключения могут возникать перебои с параметрами подачи. Эти вопросы будут оперативно решать.