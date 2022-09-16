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Журналистов не пустили на суд по делу депутата Сидоренко в Новосибирске

Сегодня, 05:47
Фото: 1MI
Новосибирских представителей СМИ не пустили в зал судебного заседания по делу депутата Заксобрания региона Ивану Сидоренко 16 сентября. Сослались на меры из-за коронавируса.
«Это ограничение, как нам сказали, действует с апреля 2022 года. Но самое интересное, что на другие заседания мы всё это время спокойно ходили. Также никто нас об этом не предупреждал, а тут все: пресса, телевидение», - рассказали Atas.info коллеги-журналисты.

Напомним, депутата Законодательного собрания Новосибирской области Ивана Сидоренко задержали по подозрению в многомиллионном мошенничестве. Следствие предполагает, что это связано с некой муниципальной земли, а сумма ущерба свыше 163,7 млн рублей.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Суд#Дело депутата Сидоренко
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