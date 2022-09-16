Журналистов не пустили на суд по делу депутата Сидоренко в Новосибирске

«Это ограничение, как нам сказали, действует с апреля 2022 года. Но самое интересное, что на другие заседания мы всё это время спокойно ходили. Также никто нас об этом не предупреждал, а тут все: пресса, телевидение», - рассказали Atas.info коллеги-журналисты.
Напомним, депутата Законодательного собрания Новосибирской области Ивана Сидоренко задержали по подозрению в многомиллионном мошенничестве. Следствие предполагает, что это связано с некой муниципальной земли, а сумма ущерба свыше 163,7 млн рублей.