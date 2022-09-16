Журналистов не пустили на суд по делу депутата Сидоренко в Новосибирске

Напомним, депутата Законодательного собрания Новосибирской области Ивана Сидоренко задержали по подозрению в многомиллионном мошенничестве. Следствие предполагает, что это связано с некой муниципальной земли, а сумма ущерба свыше 163,7 млн рублей.