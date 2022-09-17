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В Новосибирске шестилетнему инвалиду кондуктор запретила занимать сиденье в автобусе

Сегодня, 03:37
Фото: 1MI
Мать девочки-инвалида пожаловалась, что кондуктор потребовала оплатить проезд или посадить ребенка на колени. Женщина считает, что права ребенка нарушены – на самом деле, кондуктор действует по инструкции

Мать 6-летней девочки-инвалида из поселка Верх-Тула пожаловалась журналистам, что кондуктор в автобусе № 103 не разрешила ребенку бесплатный проезд, если девочка будет занимать отдельное сидение. Женщина посчитала такое отношение безнравственным, тем более, что салон автобуса, по ее словам, был полупустой.

Между тем, по словам Анны Сандомирской, руководителя транспортного предприятия, обслуживающего маршрут, кондуктор права. Согласно правилам пассажирских перевозок, дети до 7 лет могут пользоваться услугами общественного транспорта бесплатно, но только в том случае, если не занимают отдельного места. В противном случае плата за проезд взымается в полном объеме, сообщают "Вести-Новосибирск".

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#Общество#Новосибирск#Дети#Пассажирский транспорт#Кондуктор
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