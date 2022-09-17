Между тем, по словам Анны Сандомирской, руководителя транспортного предприятия, обслуживающего маршрут, кондуктор права. Согласно правилам пассажирских перевозок, дети до 7 лет могут пользоваться услугами общественного транспорта бесплатно, но только в том случае, если не занимают отдельного места. В противном случае плата за проезд взымается в полном объеме, сообщают "Вести-Новосибирск".