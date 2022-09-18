Эксперты назвали причину плохого туристического отдыха в России в 2022 году

Напомним, что турпоток из России в Европу сократился на 95% за этот год. Сейчас отдохнуть почти без проблем можно только в Турции и Дубае, но и для этих мест сейчас долго получать загранпаспорт. Однако даже при таких обстоятельствах российский туризм испытывает падение.
«Новые Известия» узнали у экспертов причину, почему отечественная туристическая отрасль так и не смогла совершить прорыв в этом году.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что все направления туризма ничто, если сравнивать с Турцией. Туда едут более 2,1 млн россиян из 3,5 выездных туристов. Также были востребованы туры в Абхазию (800 тыс. туристов, в том числе экскурсантов), Египет, ОАЭ (180 тыс. туристов), на Мальдивы, в Беларусь, Армению, Грузию, Узбекистан и Казахстан, а также Венесуэлу.
При этом связано это все с дороговизной на местных курортах. Например, в Сочи в сентябре отдохнуть одному можно в скромном отеле с завтраками за 65 тысяч рублей, а вот во все включено выйдет 120 тысяч рублей. В Турции за эти деньги можно получить отель 5 звезд на достаточно дорогих курортах – Кемере и Мармарисе.
Эксперт по туризму Николай Мельник отметил, что действительно жители России выбирают курорты дешевые и комфортные.
«Турция работает на массовость. У них очень большое количество номерного фонда, хорошие контракты со своими поставщиками, за счет этого они стараются снизить цену для конечного потребителя. Государство инвестирует в развитие туризма, его различные сегменты. Отели получают государственные субсидии на развитие», - назвал причину высоких оценок туризма в Турции Мельник.
При должном желании отдохнуть в России можно за 35-40 тысяч рублей на семью за 2 недели в Крыме, если ехать туда отдыхать на своей машине из Москвы с палаткой, дошираками и прочим фастфудом.
Поэтому, если хотите отдохнуть на российских курортах, то надо быть готовыми к тому, что подхватите ротавирус из-за грязной воды от плохих очистных, плохому обслуживанию, а также возможно будете есть, что дают – как в СССР.