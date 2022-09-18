Эксперты назвали причину плохого туристического отдыха в России в 2022 году

При этом связано это все с дороговизной на местных курортах. Например, в Сочи в сентябре отдохнуть одному можно в скромном отеле с завтраками за 65 тысяч рублей, а вот во все включено выйдет 120 тысяч рублей. В Турции за эти деньги можно получить отель 5 звезд на достаточно дорогих курортах – Кемере и Мармарисе.