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Кроме Черного: на каких еще морях в России можно отдохнуть туристам
Большинство туристов в России едут отдыхать на Черное море, но не все знают, о других морях в России, где можно провести отпуск.
17 сентября, 16:31
2023
Дороже нам берег турецкий? Как сэкономить на отдыхе на турецких курортах
21 июня 2023, 07:48
2022
Эксперты назвали причину плохого туристического отдыха в России в 2022 году
Туристы в 2022 году отправились отдыхать на российские курорты, но остались недовольны отдыхом при сравнении с Турцией. Эксперты назвали причину провальной туристической отрасли в России даже после большого наплыва людей.
18 сентября 2022, 11:24

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