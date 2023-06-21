Дороже нам берег турецкий? Как сэкономить на отдыхе на турецких курортах

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Как сообщают «Новые Известия», с начала года Анталью посетили 783 тысячи россиян, что в два раза больше показателей 2022 года. Тем не менее, цены начали «кусаться» и недельный тур на двоих обойдется в 200 тысяч рублей. Однако в Турции есть и другие, не менее интересные и более практичные по стоимости места.
Если семья из трех человек с ребенком хочет отдохнуть неделю в четырехзвездочном отеле с питанием «все включено» по системе «all inclusive», то самым дешевым курортом является Алания с «вилкой» в 145 — 160 тысяч рублей. Относительно недорогим является Кемер с предложениями в 152 — 170 тысяч рублей. Дальше цены начинают расти и любимый многими Бодрум обойдется в 187 тысяч рублей. Остальные «теплые местечки» заставят раскошелиться на 200 тысяч рублей.
Не самой дешевой альтернативой является и самостоятельный выбор отеля. Самый экономичный вариант обойдется в 53 тысячи рублей, дорогой — 102 тысячи. При этом туристам предложат или «конурку» в небольшом отеле, либо относительно комфортный номер, но без питания. В итоге россиянам вместо загара на пляже придется стоять целыми днями у плиты и жить на задворках.
Так стоит ли вообще получать головную боль от поездки в Турцию? Как ни странно, здесь можно прекрасно отдохнуть, если выбрать небольшой курортный поселок. В частности, в Гёчеке или Чиралы можно найти хороший гестхаус или снять небольшой коттедж по умеренным ценам.
На курорте Ичмелер можно найти черепах, а в Каше знатоки истории и культуры полюбуются храмом Аполлона (иное название — Дидим). При желании можно приехать на экскурсию в Каппадокию, где еще сохранились памятники раннего христианства.
Итак. Перед вами есть две альтернативы. Либо отдохнуть в столь любимой Анталии (или хотя бы Алании) с бесплатным питанием и бесконечным виски с колой, но за «кусачие» цены. Либо найти относительно неизвестный курорт, прикоснуться к плитам, которые помнят эллинов и римлян, но, возможно, даже без душа. Выбор за вами. Но стоит помнить, что турки пока не собираются снижать цены для россиян.