Дороже нам берег турецкий? Как сэкономить на отдыхе на турецких курортах

Как сообщают «Новые Известия», с начала года Анталью посетили 783 тысячи россиян, что в два раза больше показателей 2022 года. Тем не менее, цены начали «кусаться» и недельный тур на двоих обойдется в 200 тысяч рублей. Однако в Турции есть и другие, не менее интересные и более практичные по стоимости места.