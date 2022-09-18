Сибирячка Алина К. рассказала Atas.info, что вкус еды в ресторане «Вкусно и точка» очень поменялся – котлета стала «резиновой», а добавленные овощи – испорченные. По ее словам, еще полгода назад она наслаждалась едой из любимого места, а теперь с каждым разом разочаровывается.
«Извините, а что с едой из ныне Вкусно и точка? Если ты берешь любой бургер, хоть за 60, хоть за 260 рублей – они просто невкусные! Котлета из говядины стала резиновая, не соленая, маленькая. В бургер с куриной котлетой добавляют несвежую капусту. Везде жалеют соуса – который хоть как-то раньше спасал ситуацию. Да и в размерах бургер прилично уменьшился. Для неопытного на глаз не сразу станет понятно, а я питаюсь там часто, поэтому разницу заметила», - высказала Atas.info девушка из Новосибирска.
Молодой человек Егор З. рассказал, что вкус еды заметно отличается в разных ресторанах. На днях он пообедал в ТРЦ «Меге», а потом купил бургер на Речном вокзале во «Вкусно и точка». По его словам, именно в «Меге» был ужасный вкус его любимого блюда.
«В сентябре во «Вкусно и точка» была акция – чизбургер за 39 рублей. Я иногда такой спокойно покупаю – обычная цена около 69 рублей. Обрадовался акции, купил несколько бургеров в «Меге» и ужаснулся. Он маленький! Котлета из говядины была совсем другой, дешевой. Булочка невкусная, боялся там плесень найти. В общем, это было разочарование, ел сухой бургер просто. Купил на Речном вокзале в другой раз, там цена была уже 69 рублей, котлета большая, но невкусная. Вернее не так – она безвкусная, как и у дорогих бургеров», - поделился новосибирец Егор З.
Та же история, по словам сибиряков, происходит и с рестораном KFS. Уже как полгода еда там сильно изменилась. Скорее всего, стали экономить, предполагают сибиряки.
«Любым другим ресторанам я предпочитаю КФС. С радостью туда хожу – свежая курица, сочные бургеры. Однако уже как несколько месяцев любой покупатель заметил изменения. Я всегда беру твистер или боксмастер. Так вот, они полупустые. Соус либо где-то на дне и маленькая котлета, грамулька помидорки и несвежий салат…. Ну разве это приятно нам. Еще картошка там стала совсем не соленая, ее подают уже холодной не первый раз. Через 3 минуты она просто противная и есть ее невозможно. Мороженое там как вода замороженная стала. Экономия очевидна, но цены дерут тогда за что», - отметила Atas.info женщина Ольга Н.
Напомним, что первый ресторан быстрого питания на месте свернувшего бизнес в России McDonald's принял посетителей в Новосибирске 19 июня. Все вывески и логотипы с ресторанов убрали 7 июля.