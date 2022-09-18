Молодой человек Егор З. рассказал, что вкус еды заметно отличается в разных ресторанах. На днях он пообедал в ТРЦ «Меге», а потом купил бургер на Речном вокзале во «Вкусно и точка». По его словам, именно в «Меге» был ужасный вкус его любимого блюда.