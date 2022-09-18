Программист из Новосибирска спрогнозировал кризис в IT-отрасли

«В очень многих сферах IT-работники стали слишком дорогими – в данный момент они уже выпадают из рентабельности многих компаний. Я это вижу по себе, когда нашей компании нужно что-то написать – это очень дорого из-за высокой почасовой оплаты специалистов», - сказал Алексей.
Он считает, что дальнейший рост в зарплатах программистов приведет к отказам работодателей от заказов в сфере IT.
Напомним, что Atas.info писал эксклюзивный материал на тему «Как повлияет на отрасль уход западных компаний из-за санкций» - там есть ответы на вопросы: стоит ли сейчас учиться на айтишников, какие риски и другое.