Программист из Новосибирска спрогнозировал кризис в IT-отрасли

«В очень многих сферах IT-работники стали слишком дорогими – в данный момент они уже выпадают из рентабельности многих компаний. Я это вижу по себе, когда нашей компании нужно что-то написать – это очень дорого из-за высокой почасовой оплаты специалистов», - сказал Алексей.