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Программист из Новосибирска спрогнозировал кризис в IT-отрасли

Сегодня, 14:21
Фото: 1MI
Руководитель новосибирской IT-компании «Студия ЯЛ» Алексей Радкевич предупредил о возможном кризисе в работе программистов и других людей в этой отрасли. Информацию он предоставил Atas.info.

«В очень многих сферах IT-работники стали слишком дорогими – в данный момент они уже выпадают из рентабельности многих компаний. Я это вижу по себе, когда нашей компании нужно что-то написать – это очень дорого из-за высокой почасовой оплаты специалистов», - сказал Алексей.

Он считает, что дальнейший рост в зарплатах программистов приведет к отказам работодателей от заказов в сфере IT. 

Напомним, что Atas.info писал эксклюзивный материал на тему «Как повлияет на отрасль уход западных компаний из-за санкций» - там есть ответы на вопросы: стоит ли сейчас учиться на айтишников, какие риски и другое.

#Александр Кондратьев#Общество#Новосибирск#Программирование#IT#IT-компании#Работа#Деньги#Россия
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