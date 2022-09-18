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Программисты начали работать на госкомпании в России

Сегодня, 14:31
Фото: 1MI
Уроженец Новосибирска, начальник IT-отдела одной из крупнейших российских компаний, пожелавший остаться неназванным, заявил в интервью Атас.инфо, что программисты начали работать на государственные компании из-за ухода западных.

«В мире больше всего платят в крупнейших западных компаниях - там было выгодно работать, ведь зарплата специалистов в Москве достигала 5-6 тысяч евро в месяц. Сейчас эта лафа закончилась, потому что все IT-гиганты ушли из России», - заявил собеседник редакции. 

Самыми прибыльными местами сейчас он назвал госкомпании, но там работа на одного заказчика может сильно ударить по репутации. При этом придется работать в офисе, потому что то начальство не любит удаленный формат. 

«В некоторые времена народ с Бали и Тайланда работал, а сейчас много заказов от государственных клиентов, которые в связи с последними событиями не могут себе позволить работников, находящихся на территории зарубежных стран», - сказал эксперт.

Напомним, что Atas.info писал эксклюзивный материал на тему «Как повлияет на отрасль уход западных компаний из-за санкций» - там есть ответы на вопросы: стоит ли сейчас учиться на айтишников, какие риски и другое.

#Александр Кондратьев#Общество#Россия#IT-компании#IT#Программирование#Санкции#Работа
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