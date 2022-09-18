Программисты начали работать на госкомпании в России

«В мире больше всего платят в крупнейших западных компаниях - там было выгодно работать, ведь зарплата специалистов в Москве достигала 5-6 тысяч евро в месяц. Сейчас эта лафа закончилась, потому что все IT-гиганты ушли из России», - заявил собеседник редакции.
Самыми прибыльными местами сейчас он назвал госкомпании, но там работа на одного заказчика может сильно ударить по репутации. При этом придется работать в офисе, потому что то начальство не любит удаленный формат.
«В некоторые времена народ с Бали и Тайланда работал, а сейчас много заказов от государственных клиентов, которые в связи с последними событиями не могут себе позволить работников, находящихся на территории зарубежных стран», - сказал эксперт.
Напомним, что Atas.info писал эксклюзивный материал на тему «Как повлияет на отрасль уход западных компаний из-за санкций» - там есть ответы на вопросы: стоит ли сейчас учиться на айтишников, какие риски и другое.