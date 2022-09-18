Программисты начали работать на госкомпании в России

«В мире больше всего платят в крупнейших западных компаниях - там было выгодно работать, ведь зарплата специалистов в Москве достигала 5-6 тысяч евро в месяц. Сейчас эта лафа закончилась, потому что все IT-гиганты ушли из России», - заявил собеседник редакции.