Секс в общественном месте произошел на въезде в коттеджный поселок «Фортуна-парк». Там стоял автомобиль и возле него ходили голые мужчины. Один из них «делал детей» с женщиной прямо возле машины, а затем они перешли на заднее сидение.
Очевидцы утверждают, что все это время рядом гуляли дети, но их это не волновало – они и дальше отдавались любви и распивали спиртные напитки. Помешать им хотела только полиция, которая приехала на место спустя два часа, когда доггеры уже скрылись.
Стоит отметить, что секс в публичном месте называют в народе Доггингом. Им в основном занимаются семейные пары, которые хотят быть замеченными, незнакомые люди, которые видят друг друга впервые. Главное у таких людей желание быть замеченным – оно повышает градус возбуждения, поэтому люди часто фантазируют о таком сексе.