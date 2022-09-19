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Прилюдную оргию устроили новосибирцы на Затулинке

Сегодня, 09:22
Фото: АСТ-54
В Новосибирске несколько мужчин и женщин занимались сексом на глазах у прохожих на улице Зорге – они были в нетрезвом состоянии. Информацию предоставили в группе «АСТ-54» в ВК.

Секс в общественном месте произошел на въезде в коттеджный поселок «Фортуна-парк». Там стоял автомобиль и возле него ходили голые мужчины. Один из них «делал детей» с женщиной прямо возле машины, а затем они перешли на заднее сидение.

Очевидцы утверждают, что все это время рядом гуляли дети, но их это не волновало – они и дальше отдавались любви и распивали спиртные напитки. Помешать им хотела только полиция, которая приехала на место спустя два часа, когда доггеры уже скрылись.

Стоит отметить, что секс в публичном месте называют в народе Доггингом. Им в основном занимаются семейные пары, которые хотят быть замеченными, незнакомые люди, которые видят друг друга впервые. Главное у таких людей желание быть замеченным – оно повышает градус возбуждения, поэтому люди часто фантазируют о таком сексе. 

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