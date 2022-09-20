atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Смарт-снежинку установят на Михайловской набережной в Новосибирске

Сегодня, 13:10
Фото: atas.info
В Новосибирске на городской Михайловской набережной установят «Смарт-снежинку» в декабре 2022 года. Информацию предоставили пресс-службе мэрии города.

Дизайн снежинки будет собран из детских рисунков, которые рисовали в школах. Она будет состоять из большого экрана, источника питания, 4G-модема и сенсорной панели – на это уйдет 1,7 млн рублей.

При этом в Новосибирске также поставят скан-аппарат, к которому любой желающий сможет приложить руку и получить изображение своей уникальной снежинки.

Столица Сибири основательно начала готовиться к новогодним праздникам и уже планирует поставить праздничный киоск до 29 ноября, а с 1 декабря туда сможет зайти любой желающий.

#Александр Кондратьев#Общество#Город#Новосибирск#Новый год#Праздник#Зима
Подпишитесь
Чиновники скрыли гонорары хэдлайнеров празднования 85-летия Новосибирской области
Сегодня, 14:08
Озвучен прогноз погоды в Новосибирске до конца сентября 2022
Сегодня, 11:25
Чиновники мэрии Новосибирска получили выволочку за траншеи в центре города
Сегодня, 11:08
Чудовище озера Чаны под Новосибирском: доисторический ящер или современный мутант?
16 сентября, 14:25
В сельской школе под Новосибирском проведут ремонт за 700 млн рублей
Сегодня, 10:46
Новосибирского спортсмена Бутько обвинили в допинге на Олимпиаде в 2014 году
Сегодня, 08:49