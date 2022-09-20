Смарт-снежинку установят на Михайловской набережной в Новосибирске

Дизайн снежинки будет собран из детских рисунков, которые рисовали в школах. Она будет состоять из большого экрана, источника питания, 4G-модема и сенсорной панели – на это уйдет 1,7 млн рублей.
При этом в Новосибирске также поставят скан-аппарат, к которому любой желающий сможет приложить руку и получить изображение своей уникальной снежинки.
Столица Сибири основательно начала готовиться к новогодним праздникам и уже планирует поставить праздничный киоск до 29 ноября, а с 1 декабря туда сможет зайти любой желающий.