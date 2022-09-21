Бастрыкин поручил срочно наказать виновных в сносе стелы героям ВОВ в Новосибирске

Председатель Следственного комитета РФ раскритиковал работу новосибирского управления по установлению обстоятельств сноса памятного знака в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне у ТРЦ «Роял Парк». Он заявил, что виновных в этом инциденте нужно срочно привлечь к уголовной ответственности.