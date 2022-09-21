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Бастрыкин поручил срочно наказать виновных в сносе стелы героям ВОВ в Новосибирске

Сегодня, 01:35
Фото: Следственный комитет РФ
Глава СК России Александр Бастрыкин призвал незамедлительно привлечь к ответственности чиновников за демонтаж стелы героям ВОВ в Новосибирске. Это поручение он дал и.о. руководителю ведомства по региону В.Б. Зарипову в ходе оперативного совещания онлайн 20 сентября.

Председатель Следственного комитета РФ раскритиковал работу новосибирского управления по установлению обстоятельств сноса памятного знака в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне у ТРЦ «Роял Парк». Он заявил, что виновных в этом инциденте нужно срочно привлечь к уголовной ответственности.

Ранее по поручению Бастрыкина следователи возбудили уголовное дело по факту переноса мемориала. Расследование продолжается.

Напомним, недавно, 19 сентября, стало известно, что в Новосибирске демонтированную стелу вернут на прежнее место после реставрации.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Уголовное дело
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