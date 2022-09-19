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Демонтированную стелу героям ВОВ вернули к торговому центру в Новосибирске

Сегодня, 08:15
Фото: АСТ-54
В Новосибирске вернули на прежнее место к торговому центру «Ройял парк» стелу в честь ветеранов Великой Отечественной войны после многочисленных скандалов.

Напомним, что памятный знак был убран из Заельцовского района города с целью переноса его к военному госпиталю. Позже выяснилось, что стелу решили «подвинуть» из-за того, что на том месте строят гостиницу. Жители Новосибирска и некоторые представители власти взбунтовались и пожаловались главе СК РФ Александру Бастрыкину, который и поручил вынести мэру города Анатолию Локтю представление – он заявлял, что якобы его сами ветераны просили перенести памятник.

Монумент поставили обратно при помощи крана – она внешне никак не изменилась. Однако мэр города Анатолий Локоть заявлял, что планируют отреставрировать памятный знак из-за того, что она уже плохо выглядит с годами.

Стоит отметить, что весь скандал разгорелся из-за того, что на месте стелы будут строить апарт-отель высотой до 30 этажей. Там будет 504 одноместных номера, а также парковка на 104 автомобиля. 

#Александр Кондратьев#Общество#Город#Новосибирск#Стела#ВОВ#Памятник#Мэрия Новосибирска
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