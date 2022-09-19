Демонтированную стелу героям ВОВ вернули к торговому центру в Новосибирске

Напомним, что памятный знак был убран из Заельцовского района города с целью переноса его к военному госпиталю. Позже выяснилось, что стелу решили «подвинуть» из-за того, что на том месте строят гостиницу. Жители Новосибирска и некоторые представители власти взбунтовались и пожаловались главе СК РФ Александру Бастрыкину, который и поручил вынести мэру города Анатолию Локтю представление – он заявлял, что якобы его сами ветераны просили перенести памятник.