30-этажный апарт-отель появится на Красном проспекте в Новосибирске

Апарт-отель будет располагаться на Красном проспекте между ТРЦ «Ройял Парк» и площадью Калинина. В комплекс войдут четыре здания высотой: 2, 5, 10 и 30 этажей.
В отеле будет 504 одноместных номера. Также по проекту там сделают двухуровневую парковку на 104 автомобиля. Часть помещений отведут под арендаторов, а также под офисы.
Вокруг апарт-отеля благоустроят и территорию. Речь идет о сквере в пойме реки Ельцовки, который находится между улицами Галущака и Овражной.
Напомним, что на площади Калинина снесли стелу героям ВОВ. На месте памятника построят гостиницу, что очень возмутило новосибирцев, которые в итоге обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину.