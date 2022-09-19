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30-этажный апарт-отель появится на Красном проспекте в Новосибирске

Сегодня, 01:28
Фото: 1MI
На Красном проспекте в Новосибирске появится новый апарт-отель, высота которого – 30 этажей. Строительством займется компания «Ситистрой», что указано в официальной документации, опубликованной на муниципальном портале.

Апарт-отель будет располагаться на Красном проспекте между ТРЦ «Ройял Парк» и площадью Калинина. В комплекс войдут четыре здания высотой: 2, 5, 10 и 30 этажей.

В отеле будет 504 одноместных номера. Также по проекту там сделают двухуровневую парковку на 104 автомобиля. Часть помещений отведут под арендаторов, а также под офисы.

Вокруг апарт-отеля благоустроят и территорию. Речь идет о сквере в пойме реки Ельцовки, который находится между улицами Галущака и Овражной.

Напомним, что на площади Калинина снесли стелу героям ВОВ.  На месте памятника построят гостиницу, что очень возмутило новосибирцев, которые в итоге обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирск#2022
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