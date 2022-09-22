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Эксперты предложили новые технологии переработки мусора в Новосибирской области

Сегодня, 09:57
Фото: Правительство НСО
Эксперты предложили новые технологии переработки и утилизации отходов в комплексах, которые планируют построить в Новосибирской области. Этот проект обсудили на круглом столе в правительстве региона при участии специалистов министерства ЖКХ и энергетики.

По словам председателя экспертного совета при министерстве ЖКХ и энергетики Андрея Даниленко, проекты комплексов должны включать сортировку до 100% и переработку 50% отходов. Эти требования есть в Указе президента РФ, и они будут обозначены в техзадании при возведении комплексов ТКО.

Они будут включать участки сортировки отходов закрытого типа, компостирования органического мусора и производства твердого топлива из ТКО. Объект закроют трехслойным защитным экраном, рассказал заместитель начальника управления благоустройства министерства Мария Шичкина. 

В ходе заседания прозвучали вопросы от жителей Верх-Тулинского и Плотниковского сельсоветов. Они волнуются за экологическую безопасность и контроль на будущих комплексах.

Эксперты уверили, что эти вопросы учтут при составлении конкурсной документации. Также они добавили, что технологии комплексов смогут предотвратить возникновение запахов, возгорание отходов, скопление птиц и грызунов.

 

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Мусор
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