Эксперты предложили новые технологии переработки мусора в Новосибирской области

По словам председателя экспертного совета при министерстве ЖКХ и энергетики Андрея Даниленко, проекты комплексов должны включать сортировку до 100% и переработку 50% отходов. Эти требования есть в Указе президента РФ, и они будут обозначены в техзадании при возведении комплексов ТКО.