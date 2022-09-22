Эксперты предложили новые технологии переработки мусора в Новосибирской области

По словам председателя экспертного совета при министерстве ЖКХ и энергетики Андрея Даниленко, проекты комплексов должны включать сортировку до 100% и переработку 50% отходов. Эти требования есть в Указе президента РФ, и они будут обозначены в техзадании при возведении комплексов ТКО.
Они будут включать участки сортировки отходов закрытого типа, компостирования органического мусора и производства твердого топлива из ТКО. Объект закроют трехслойным защитным экраном, рассказал заместитель начальника управления благоустройства министерства Мария Шичкина.
В ходе заседания прозвучали вопросы от жителей Верх-Тулинского и Плотниковского сельсоветов. Они волнуются за экологическую безопасность и контроль на будущих комплексах.
Эксперты уверили, что эти вопросы учтут при составлении конкурсной документации. Также они добавили, что технологии комплексов смогут предотвратить возникновение запахов, возгорание отходов, скопление птиц и грызунов.