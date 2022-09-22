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В Новосибирске водитель автобуса несколько раз нарушил ПДД

Сегодня, 09:07
Фото: АСТ-54/ВК
Гонщик за рулем автобуса № 13 несколько раз грубо нарушил ПДД в Новосибирске. На него в соцсетях пожаловались пассажиры и случайные прохожие.

По словам сибиряков, водитель общественного транспорта на улице Объединения пересёк двойную сплошную. На Курчатова он вылетел на скорости, когда горел красный сигнал светофора.

Все нарушения водителем правил дорожного движения сняли на видео. Ролик опубликовали в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

«Сейчас устанавливаем личность водителя. Как будет что-то известно, привлечем к ответственности», - сообщил представитель ГИБДД Новосибирска Денис Куприенко.

В настоящий момент неизвестно, привело ли такое вождение автобуса к ДТП.  

#Транспорт#Новосибирск#Общественный транспорт#Алина Шефер#Видео
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