Во время трансляции градоначальнику задали вопрос о весе. По словам Анатолия Локтя, он действительно соблюдает диету. Придерживается глава города правила балерины Майи Плисецкой: «Зашейте рот».
Также Локоть рассказал и о своем отпуске. В 2022 году он отдохнул всего 10 дней, так как дела не дремлют. При этом за пределы Новосибирска он не выезжал, а предпочел отдых на природе.
Напомним, ранее стало известно, что новосибирский губернатор Травников не любит валяться на пляже в отпуске. Глава региона любит лазать по горам.