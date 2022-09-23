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Мэр Новосибирска Локоть посоветовал «зашить рот» во время диеты

Сегодня, 02:27
Фото: мэрия Новосибирска

Мэр Новосибирска Локоть озвучил секрет своего похудения

Мэр города Новосибирска Анатолий Локоть озвучил секрет своего похудения. Об этом он рассказал в эфире телеканала ОТС.

Во время трансляции градоначальнику задали вопрос о весе. По словам Анатолия Локтя, он действительно соблюдает диету. Придерживается глава города правила балерины Майи Плисецкой: «Зашейте рот».

Также Локоть рассказал и о своем отпуске. В 2022 году он отдохнул всего 10 дней, так как дела не дремлют. При этом за пределы Новосибирска он не выезжал, а предпочел отдых на природе.

Напомним, ранее стало известно, что новосибирский губернатор Травников не любит валяться на пляже в отпуске. Глава региона любит лазать по горам. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Политика#Новосибирск#2022#Мэр
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