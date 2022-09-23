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Российские патриоты поругались из-за обмена украинских военных на политика Медведчука

Сегодня, 09:09
Фото: 1MI
У россиян массу эмоций вызвал обмен бойцов запрещенного на территории РФ батальона «Азов», который признан террористической организацией, на политика Виктора Медеведчука.

Обмен произошел в ночь на 22 сентября – украинских военнопленных отдали взамен на политика-оппозиционера Виктора Медведчука. Киев получил 215 бойцов, а вот кого еще, кроме Медведчука, получила Россия – неизвестно, сообщают «Новые Известия».

После громкого обмена многие патриоты высказались о произошедшем крайне негативно. Так,  руководитель общественного движения «Новороссия» Игорь Гиркин назвал обмен «глупостью», а WarGonzo, специализирующийся на освещении СВО в Украине, не понял, «что это было».

Другая же часть известных журналистов начала оправдывать эти действия. В частности, военный корреспондент Евгений Поддубный отметил, что в таких переговорах тишина является главным правилом.

#Общество#Спецоперация#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#Россия#2022#Эмилия Каплунская
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