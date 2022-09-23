Российские патриоты поругались из-за обмена украинских военных на политика Медведчука

Обмен произошел в ночь на 22 сентября – украинских военнопленных отдали взамен на политика-оппозиционера Виктора Медведчука. Киев получил 215 бойцов, а вот кого еще, кроме Медведчука, получила Россия – неизвестно, сообщают «Новые Известия».