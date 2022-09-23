Российские патриоты поругались из-за обмена украинских военных на политика Медведчука

Обмен произошел в ночь на 22 сентября – украинских военнопленных отдали взамен на политика-оппозиционера Виктора Медведчука. Киев получил 215 бойцов, а вот кого еще, кроме Медведчука, получила Россия – неизвестно, сообщают «Новые Известия».
После громкого обмена многие патриоты высказались о произошедшем крайне негативно. Так, руководитель общественного движения «Новороссия» Игорь Гиркин назвал обмен «глупостью», а WarGonzo, специализирующийся на освещении СВО в Украине, не понял, «что это было».
Другая же часть известных журналистов начала оправдывать эти действия. В частности, военный корреспондент Евгений Поддубный отметил, что в таких переговорах тишина является главным правилом.